مليشيا الحوثي تفجر اتفاق الحديدة.. المليشيا تماطل في الانسحاب من المدينة وتطبيق البنود.. وشكوك في إمكانية صمود الهدنة

المناطق.. إسلام داوود

منذ الوهلة الأولى لتوقيع اتفاق بين الفرقاء اليمنيين برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة السويدية ستوكهولم، حول وضع مدينة ومحافظة الحديدة، ولم تبد مليشيا الحوثي الانقلابية أي احترام يذكر لنصوص الاتفاق، وشروطه.

المليشيات التي واصلت خرق الهدنة عشرات المرات يوميا، دأبت على التلكؤ والمماطلة في الانسحاب في المدينة وعدم تسليم الميناء للجهات الدولية المشرفة على الاتفاق.

وكذا واصلت عمليات التمويه من إجل إبقاء قواتها العسكرية داخل المدينة، عبر دفع مسلحيها لارتداء زي مدني بدلا من بزاتهم العسكرية وبالتالي الالتفاف على أحد بنود الاتفاق والذي يقضي بانحساب كافة القوات العسكرية من المدينة والإبقاء على قوات شرطية محلية.

وفي الوقت ذاته واصلت المليشيات منع جهود نقل المواد الإغاثية من الحديدة وإلى باقي المحافظات اليمنية، بغية تقديم المعونات للمدنيين اليمنيين، وكذا عرقلة فتح الطرق والممرات التي تؤدي للمدن الكبرى.

كل تلك الانتهاكات اليومية المتكررة، جعلت الخبراء يشككون في قدرة اتفاق الحديدة على الصمود فترة طويلة برغم التفاؤل والتأييد الدولي الذي صاحب الاتفاق عليه، كما أن استمرار المليشيات في إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه الأراضي السعودية وكذا الأراضي اليمنية المحررة، يجعل من الصعب بمكان التنبؤ بمدى إمكانية نجاح الاتفاق.

رسالة للعالم:

الحكومة اليمنية بدورها بالإضافة للسعودية والإمارات، وجهوا رسالة في وقت سابق إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيه الدول الثلاث عن رفضهم عدم التزام المليشيات باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في مدينة الحديدة.

وأكد ممثلو اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة، أن مليشيات الحوثي شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة.

وأوضح الممثلون في رسالة إلى كاكو هواجدا ليون أدوم، رئيس مجلس الأمن الدولي حتى تاريخه، أن الحوثيين أقاموا حواجز وحفروا خنادق في المدينة المطلة على البحر الأحمر.

ويقضي اتفاق الحديدة، بانسحاب ميليشيات الحوثي من مدينة الحديدة والميناء خلال 14 يوما، وإزالة أي عوائق أو عقبات تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها.

ونص أيضا على انسحاب الميليشيات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى شمال طريق صنعاء، في مرحلة أولى خلال أسبوعين، وفق بنود الاتفاق، وكذا على إشراف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، بالإضافة إلى عملية إزالة الألغام من الحديدة ومينائها.

عرقلة اتفاق الأسرى:

وعلى جانب آخر قال وكيل محافظة الحديدة، وليد القديم، في تصريح تلفزيوني إن الميليشيات الحوثية تماطل وتسعى لعرقلة اتفاق الأسرى الذي تم التوقيع عليه سابقاً، وأعلن عنه في أولى أيام مفاوضات السويد، بهدف إطالة أمد المناقشات الجارية بين ممثلي الحوثيين والحكومة اليمنية مع رئيس اللجنة الأممية لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب الميليشيات من الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت.

وأوضحت مصادر بفريق إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين التابع للحكومة الشرعية، أن مليشيات الحوثي الانقلابية أنكرت وجود قرابة ثلاثة آلاف معتقل في سجونها، وردت أسماؤهم في الكشوفات التي قدمها الوفد الحكومي ضمن اتفاق تبادل الأسرى، المبرم في مشاورات ستوكهولم التي انعقدت في النصف الأول من ديسمبر في السويد.

وأضافت المصادر أن المليشيات تحاول المماطلة والتهرب من الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملف المعتقلين بهدف إفشال الاتفاق الذي يعد إحدى أهم ركائز بناء الثقة.

من جهته، قال رئيس المركز الإعلامي لألوية العمالقة بالجيش اليمني أصيل السقلدي إن مليشيا الحوثي رفضت تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال جولتين من الاجتماعات المكثفة للجنة الأممية.

وأضاف أن آلية تنفيذ اتفاق السويد قدمت خطة لانتشار فريق مكون من 500 ضابط ارتباط يمثلون جميع الوحدات والمجاميع للطرفين، بحيث يتمكن الجميع بما فيهم الأمم المتحدة من مراقبته.