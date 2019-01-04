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وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية يزور بيت المنطقة في الجنادرية

وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية يزور بيت المنطقة في الجنادرية

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وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية يزور بيت المنطقة في الجنادرية

وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية يزور بيت المنطقة في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=676657
المناطق_محمد الحسن

زار وكيل إمارة منطقة الجوف  للشؤون الأمنية  الأستاذ سعيد بن عبدالله القحطاني ، مقر وفد إمارة الجوف المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33 “.
وتفقد القحطاني العمل في بيت الجوف، مستمعاً لشرح تفصيلي عن ما يقدم في المقر من فعاليات وأنشطة من رئيس وفد الجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي واطلع خلالها على سير العمل وزار الأجنحة والبرامج  ، بعدها شاهد معصرة الزيتون وعدد من الفعاليات المقامة.
وفي ختام الزيارة عبر وكيل إمارة الجوف للشؤون الأمنية شكره وتقديره لرئيس وفد منطقة الجوف واللجان العاملة ، معبراً عن سروره البالغ لما شاهده في جناح المنطقة .

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