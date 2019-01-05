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تبوك: السيطرة على حريق في منزل ونقل امرأه وطفل للمستشفى

تبوك: السيطرة على حريق في منزل ونقل امرأه وطفل للمستشفى
http://almnatiq.net/?p=676669
المناطق _علي العميري
تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة تبوك من السيطرة على حريق نشب في منزل بعمارة سكنية .
وبحسب ماذكر نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك النقيب عبدالمجيد بن عبدالستار بديوي بأن مركز القيادة والسيطرة تلقى بلاغا في تمام الساعة 09:00 من صباح هذا اليوم السبت عن حريق منزل بحي السليمانية وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وعند الوصول للموقع وجد الحادث عبارة عن حريق في منزل بعمارة سكنية مكونة من دورين ، واتضح الحريق في الدور الأرضي ووجود عائلة محتجزه مكونه من امرأه وطفل من جنسية عربية، وقامت الفرق المشاركة بأعمال البحث والاطفاء بإخراج المحتجزين وتسليمهم للهلال الأحمر ونقلهم للمستشفى لتعرضهم لاختناق بسبب الحريق ،
وأضاف النقيب بديوي أنه تم اخلاء عائله مكونه من ثمانية أشخاص ( رجل وامرأتين وخمس أطفال ) من الدور الأول عن طريق فرق الدفاع المدني المتواجده في الموقع وحالتهم الصحيه سليمه ولا يوجد اصابات.

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