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الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده

الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده

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الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده

الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده
http://almnatiq.net/?p=676682
المناطق - واس

أعلن الجيش اليمني سيطرته على مواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في مديرية باقم شمال محافظة صعدة.
وقال قائد ألوية محور آزال قائد اللواء 102 قوات خاصة في الجيش اليمني، العميد ياسر الحارثي: “إن قوات اللواء شنت هجومًا من عدة محاور على مواقع تمركز المليشيا شرق وشمال مركز المديرية”.
وأضاف العميد الحارثي، أن قوات الجيش سيطرت خلال الهجوم على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي وطهرت المنطقة من الألغام.
وتابع، أسفر الهجوم عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، بينهم قيادات، فيما لاذ الباقون بالفرار، لافتًا الى أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.
من جهته، أوضح قائد الكتيبة الأولى في اللواء، 102، العقيد فواز الحميري، أن قوات اللواء تمشط المناطق المحيطة بالخط الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي، من أجل تأمينها، مؤكدًا أن العملية التي ماتزال مستمرة بدعم من مقاتلات ومدفعية تحالف دعم الشرعية، تحقق تقدمات متسارعة، وسط انهيار المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

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