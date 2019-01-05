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وزارة الحج والعمرة : وصول 2.18 مليون معتمر وإصدار أكثر من 2.5 مليون تأشيرة

وزارة الحج والعمرة : وصول 2.18 مليون معتمر وإصدار أكثر من 2.5 مليون تأشيرة
http://almnatiq.net/?p=676685
المناطق - واس

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 2,555,201 تأشيرة عمرة حتى تاريخ 27 ربيع الثاني لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 2,183,031معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 408,611معتمرًا، منهم 286,568 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 122,043 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1,774,420معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.
جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الرابع ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.
ويذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9,738موظفا، منهم 8,070من الذكور، و1,668 من الإناث.
وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 1,991,448 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 184,580 معتمرًا، وسجل وصول 7,003 معتمرين عبر المنافذ البحرية.
أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب : باكستان 600,015، تليها إندونيسيا 394,027، بعدها الهند 281,589، ثم ماليزيا 130,793، واليمن خامسًا 113,247معتمرًا.
وتأتي بعدها كل من: الجزائر 83,299، مصر 63,217، تركيا 60,086، الإمارات العربية المتحدة 56,412، بنجلاديش 52,848 معتمرًا.
ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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