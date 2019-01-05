صياغة الفضة تستهوي زوار بيت منطقة المدينة المنورة بالجنادرية33

المناطق - الجنادرية

استهوت صياغة الفضة زوار بيت منطقة المدينة المنورة بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين، وحظيت بإقبال لافت، خصوصاً من النساء الذين يحرصن على اقتناء المشغولات والقلائد القديمة المصنوعة من الفضة.

وقال الحرفي فاروق حمزة فضل إن زوار الجنادرية يقبلون بشكل كبير على شراء المشغولات بالفضة نظراً لارتباطها بالماضي والتراث الذي يمثل أهمية للزوار. مضيفاً بأن الزائرات يقبلن على شراء المعضدة والمخنقة والخواتم وقلائد الهلال وملبوسات الزينة لهن. مشيراً إلى أن تفاصيل النقش الدقيقة على الفضة تستهوي الزوار، فيقفون أمامه متسائلين عن آلية صنعها والزمن الذي تستغرقه كل قطعة. وأوضح العم فاروق الذي يعمل في صياغة الفضة منذ 50 عاماً أن هناك شغفاً من زوار الجنادرية بجماليات الفضة واقتنائها، باعتبارها من التراث والماضي الجميل.

من جانب آخر يواصل بيت منطقة المدينة المنورة بالجنادرية33 فعالياته وسط مشاركة 24 جهة حكومية وخاصة في البيت تحت إشراف إمارة منطقة المدينة المنورة، وتضم الجهات المشاركة: الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، جامعة طيبة، الجامعة الإسلامية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الهيئة العامة للسياحة والتراث والثقافة، الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، نماء المنورة، الجمعية الخيرية للخدمات القانونية بمنطقة المدينة المنورة، طيبة القابضة، المؤسسة الأهلية للأدلاء، شركة شبه الجزيرة للمقاولات، مجموعة عبدالغني حسين، شركة الأنصار للفنادق، شبكة المدينة القابضة، شركة الفسيل للمقاولات المحدودة، شركة أحمد سليمان الفهاد وأولاده، صحيفة المناطق، شركة ميديا مور الاستشارية.