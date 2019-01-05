اختتام الدورة الثانية لـ الحديقة الثقافية .. ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار: “ #كيف_نكون_قدوة” في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة

المناطق - جدة

ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحجاج والمعتمرين؟”

اختتمت الحديقة الثقافية التي نظمتها أمانة محافظة جدة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية فعالياتها بتقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة وتكريم الجهات التي قدمت محتوى مميز وتفاعلا كبيرا من الزوار، كما تم تكريم أبطال المنتخب السعودي الحائزين على كأس بطولة الخليج في كرة السلة على الكراسي المتحركة ومثلهم الكابتن سفر الحقباني والكابتن فيصل عسيري.

وقد حظيت الحديقة الثقافية بإقبال كبير تجاوز المليون زائر من زوار جدة والواجهة البحرية بالإضافة إلى معتمرين من عدة دول.

وأكد المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة بأن فعاليات الحديقة الثقافية ساهمت في تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة، وتقديم مبادرات تخدم الحاج والمعتمر.

الجدير بالذكر أن الحديقة الثقافية افتتحها بداية الإجازة مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومعالي أمين محافظة جدة أ. صالح بن علي التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف على ملتقى مكة الثقافي هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.

وقد شارك عدد من الجهات حكومية وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.