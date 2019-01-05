احدث الأخبار

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف
أبرز المواد
 الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية
أبرز المواد
 إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران
منطقة نجران
 الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر
منطقة مكة المكرمة
 ٦ مناحل تجذب زوار الجنادرية 33 إلى جناح عسير
أبرز المواد
 اختتام الدورة الثانية لـ الحديقة الثقافية .. ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار: “ #كيف_نكون_قدوة” في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة
أبرز المواد
 صياغة الفضة تستهوي زوار بيت منطقة المدينة المنورة بالجنادرية33
أبرز المواد
 طلبة كلية الصيدلة بجامعة القصيم ينقذون حياة طفل يبلغ من العمر شهرين
منطقة القصيم
 وزارة الحج والعمرة : وصول 2.18 مليون معتمر وإصدار أكثر من 2.5 مليون تأشيرة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده
أبرز المواد
 وزارة العدل: إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر الرسائل النصية يبدأ غداً
أبرز المواد
 مهرجان سفاري بقيق يختتم 10 أيام من فعاليات تراث الصحراء والأصالة العربية بـ 200 ألف زائر
المنطقة الشرقية
يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

أبرز المواد
الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

أبرز المواد
إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران

إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران

منطقة نجران
الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

منطقة مكة المكرمة

اختتام الدورة الثانية لـ الحديقة الثقافية .. ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار: “ #كيف_نكون_قدوة” في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة

اختتام الدورة الثانية لـ الحديقة الثقافية .. ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار: “ #كيف_نكون_قدوة” في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة
http://almnatiq.net/?p=676696
المناطق - جدة

ضمن ملتقى مكة الثقافي الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة تحت شعار “كيف نكون قدوة في تطوير مدننا لخدمة الحجاج والمعتمرين؟”
اختتمت الحديقة الثقافية التي نظمتها أمانة محافظة جدة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية فعالياتها بتقديم الشكر لجميع الجهات المشاركة وتكريم الجهات التي قدمت محتوى مميز وتفاعلا كبيرا من الزوار، كما تم تكريم أبطال المنتخب السعودي الحائزين على كأس بطولة الخليج في كرة السلة على الكراسي المتحركة ومثلهم الكابتن سفر الحقباني والكابتن فيصل عسيري.
وقد حظيت الحديقة الثقافية بإقبال كبير تجاوز المليون زائر من زوار جدة والواجهة البحرية بالإضافة إلى معتمرين من عدة دول.

وأكد المدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة بأن فعاليات الحديقة الثقافية ساهمت في تهيئة أجواء ثقافية ومعرفية تفاعلية لكافة شرائح المجتمع وتعزيز نموذج القدوة، وتقديم مبادرات تخدم الحاج والمعتمر.

الجدير بالذكر أن الحديقة الثقافية افتتحها بداية الإجازة  مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبحضور صاحب السمو الملكي محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، ومعالي أمين محافظة جدة أ. صالح بن علي التركي، ووكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المشرف على ملتقى مكة الثقافي هشام بن عبدالرحمن الفالح، والمدير التنفيذي لملتقى مكة الثقافي الدكتور الحسن بن يحيى آل مناخرة، وعدد من مسؤولي الجهات المشاركة.
وقد شارك عدد من الجهات حكومية وهي: إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة التعليم، ووزارة الصحة، وجامعة الملك عبدالعزيز، والرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الحج، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وميناء جدة الإسلامي، ووزارة الإعلام، وجمعية الثقافة والفنون، والجوازات، وجامعة جدة، والشرطة، والمرور، حرس الحدود، والدفاع المدني، والهلال الأحمر.

 

روابط ذات صلة

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف
الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية
الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*