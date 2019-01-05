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الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر
http://almnatiq.net/?p=676709
جدة - عادل الزهراني

يعقد يوم الأربعاء القادم ٩-يناير -٢٠١٩ في قاعة الدكتور عبدالله دحلان في مركز المعارض _الحارثي ،طريق المدينة بجدة المؤتمر الصحفي الأول لمنتدى الإدارة والأعمال في دورته العاشرة ، الساعة السابعة والنصف مساء برئاسة رئيس المنتدى الدكتور “عبد الله الشدادي ” .
وسيعلن “الشدادي” خلاله عن موعد إنطلاق المنتدى ومكان إنعقاده وأهدافه في هذه الدورة ، و الفئات المستهدفه.وسيتطرق للمحاور التي يتناولها المنتدى في دورته العاشرة والبرامج المصاحبة له والمبادرات التي سيطلقها .
كما سيتحدث “الشدادي” عن دور الشركاء الاستراتجيين والرعاة الداعمين للمنتدى ، وأبرز المشاركين والمتحدثين ، بالإضافة  لتسليط الضوء على جائزة رواد التغيير التي يطلقها المنتدى للسنة الثانية ضمن فعالياته.

وسيشارك في المؤتمر من متحدثين كل من مشرف جائزة رواد التغيير المهندس “سالم باعبد الله” ورئيس اللجنة العلمية الدكتور “بدر اليوبي”، وممثلي الجهات المشاركة والشركاء الاستراتجيين في كل من الجمعية السعودية للإدارة ، الغرفة التجارية بجدة، وجامعة الأعمال والتكنولوجيا.
الجدير ذكره بأن المنتدى في دورته العاشرة سيكون تحت عنوان القيادة والتغيير في عصر التحول الرقمي “نحو قيادة رقمية متميزه“.

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