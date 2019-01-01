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إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران

إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران
http://almnatiq.net/?p=676712
المناطق - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة موقع بأحد المزارع يقوم بتربية وذبح وبيع الدواجن بطرق مخالفة وعشوائية، في حي العوكلة بمدينة نجران.
وقال المتحدث الرسمي عبد الله آل فاضل أن هذه الإجراءات يأتي استمرارا لبرنامج غذاؤكم أمانة الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية وانطلاقاً من توجيهات أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان الرامية إلى تكثيف الجولات الرقابية على المحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للحفاظ على صحة عالية المستوى وتعزيز الإجراءات الرقابية وعدم التهاون عند ضبط أي مخالفة ليحقق البرنامج هدفه المنشود في رفع المستوى الصحي.
وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة فايز بن رجاء أن الفرق الرقابية تمكّنت خلال جولاتها المكثفة، من ضبط موقع داخل أحد المزارع يقوم بذبح وبيع ” الدواجن ” وتسويقها في بيئة عمل مخالفة للاشتراطات الصحية البلدية، ولا يوجد به ترخيص تشغيل، حيث تم الاغلاق الفوري وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحقه.
داعياً الجميع الى التعاون مع الأمانة من خلال الإبلاغ عن أي نشاط يتنافى مع الاشتراطات البيئية والصحية.

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