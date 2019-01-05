احدث الأخبار

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف
أبرز المواد
 الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية
أبرز المواد
 إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران
منطقة نجران
 الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر
منطقة مكة المكرمة
 ٦ مناحل تجذب زوار الجنادرية 33 إلى جناح عسير
أبرز المواد
 اختتام الدورة الثانية لـ الحديقة الثقافية .. ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي تحت شعار: “ #كيف_نكون_قدوة” في تطوير مدننا لخدمة الحج والعمرة
أبرز المواد
 صياغة الفضة تستهوي زوار بيت منطقة المدينة المنورة بالجنادرية33
أبرز المواد
 طلبة كلية الصيدلة بجامعة القصيم ينقذون حياة طفل يبلغ من العمر شهرين
منطقة القصيم
 وزارة الحج والعمرة : وصول 2.18 مليون معتمر وإصدار أكثر من 2.5 مليون تأشيرة
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسيطر على الطريق الرابط بين مديرية باقم ومنفذ علب الدولي شمال صعده
أبرز المواد
 وزارة العدل: إشعار المرأة بتعديلات الحالة الاجتماعية عبر الرسائل النصية يبدأ غداً
أبرز المواد
 مهرجان سفاري بقيق يختتم 10 أيام من فعاليات تراث الصحراء والأصالة العربية بـ 200 ألف زائر
المنطقة الشرقية
يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

أبرز المواد
الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

أبرز المواد
إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران

إغلاق موقع لتربية وذبح الدواجن مخالف للإشتراطات الصحية بنجران

منطقة نجران
الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

منطقة مكة المكرمة

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف
http://almnatiq.net/?p=676718
الطائف - عادل الزهراني

يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا للعودة إلى مقاعد الدراسة غد الأحد مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ بعد تمتعهم باجازة منتصف العام الحالي ، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه ومديري ومديرات الادارات ومكاتب التعليم.
وأكد اللهيبي جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلبة ومرحبا بعودتهم الى مقاعد الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الابداع والتميز ومتمنيًا لهم عاماً دراسيًا حافلاً بالعطاء والتألق.  وشدد اللهيبي على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

لافتا الى انه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات اشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات ان وجدت والرفع بتقارير الزيارات الميدانية الى الادارة العامة للتعليم .

روابط ذات صلة

الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية

الأكراد يسعون لاتفاق سياسي مع الأسد بوساطة روسية
الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر

الأربعاء المقبل .. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر
٦ مناحل تجذب زوار الجنادرية 33 إلى جناح عسير

٦ مناحل تجذب زوار الجنادرية 33 إلى جناح عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*