يتأهب غدا اكثرمن 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف

الطائف - عادل الزهراني

يتأهب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية في الطائف والمحافظات التابعة لها تعليميا للعودة إلى مقاعد الدراسة غد الأحد مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1439 / 1440 هـ بعد تمتعهم باجازة منتصف العام الحالي ، وذلك بمتابعة من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه ومديري ومديرات الادارات ومكاتب التعليم.

وأكد اللهيبي جاهزية المدارس في البنين والبنات لاستقبال الطلبة ومرحبا بعودتهم الى مقاعد الدراسة لمواصلة رحلة العلم والتعليم لتحقيق الابداع والتميز ومتمنيًا لهم عاماً دراسيًا حافلاً بالعطاء والتألق. وشدد اللهيبي على ضرورة الاهتمام بالبداية الجادة والانضباط المدرسي منذ اللحظات الأولى لانطلاقة الدراسة لهذا الفصل وحث الطلاب والطالبات على الالتزام بالحضور وعدم الغياب.

لافتا الى انه سيتم متابعة انتظام الطلاب والطالبات في مدارسهم من خلال جولات اشرافية سيقوم بها المشرفين التربويين والمشرفات التربويات وفق خطة معدة للوقوف على سير الدراسة وتلمس احتياجات المدارس وتذليل العقبات ان وجدت والرفع بتقارير الزيارات الميدانية الى الادارة العامة للتعليم .