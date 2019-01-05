وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة تواصل التعريف بخدماتها لزوار جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الجنادرية 33

المناطق - الرياض

تواصل وحدة الخدمات المُساندة للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوكالة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة، التعريف بخدماتها الاجتماعية لزوار جناح الوزارة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، إذ تهدف إلى تقديم خدماتها للأسر التي لديها معاقين أو أيتام ومن في حكمهم ويتعذر تحقيق الرعاية الإيوائية لهم أو يرغب ذويهم في رعايتهم، أو ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية الاجتماعية.

وأوضحت الأخصائية سارة الدوسري أنهن تواجدن في هذا الركن لتعريف فئات المجتمع بالخدمات المقدمة والإجابة على استفساراتهم، وتقديم المساعدة لهم، مُشيرةً إلى أن الخدمات المقدمة لفئة ذوي الإعاقة من الذكور والإناث تأتي وفق الشروط التي أقرتها الوزارة، ومن ضمن الخدمات المُقدمة، الإعانات المالية المُقدمة بحسب درجة الإعاقة، وصرف البدل المالي للأجهزة الطبية المُعينة، وكذلك إصدار بطاقات تخفيض أجور الإركاب والتسهيلات المرورية، بالإضافة إلى بطاقات التوحد والإعفاء من رسوم التأشيرات.

من جانبه، أبانت الأخصائية الجازي العنزي أن الفئات المستفيدة من الدعم بالإضافة إلى ذوي الإعاقة، الذين يعانون من أمراض فشل الكلى والكبد، وأمراض الإيدز، والأمراض الجلدية، وحساسية القمح.

كما عرفتا الزوار بخدمة تقييم الإعاقة والتي تُمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المُسجلين لدى الوزارة من تقديم طلب لتسجيل بيانات إعاقتهم وإدراجهم من ضمن مُستفيدي الوزارة للاستفادة من الخدمات المُقدمة لهم.

وأوضحتا القائمتان على الركن للزوار آلية الاستفادة من هذه الخدمات وذلك بالدخول إلى بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الوزارة عبر الرابط الإلكتروني (https://eservices.mlsd.gov.sa) للطلب أو تحديث البيانات.