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مستشار ترمب يحذر النظام السوري من استخدام “الكيمياوي”

مستشار ترمب يحذر النظام السوري من استخدام “الكيمياوي”

أبرز المواد

مستشار ترمب يحذر النظام السوري من استخدام “الكيمياوي”

مستشار ترمب يحذر النظام السوري من استخدام “الكيمياوي”
http://almnatiq.net/?p=676733
المناطق - وكالات

حذر جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي، اليوم السبت، حكومة النظام السوري من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المتوقع دعوة لاستخدام الأسلحة الكيمياوية.

وقال بولتون للصحافيين على طائرة تقله إلى تل أبيب “ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة، وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيمياوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين”.

وأضاف بولتون “فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا نريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل”.

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