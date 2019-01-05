أكاديمية لتعليم “صيد الصقور” بـ”الجنادرية 33″

المناطق - الجنادرية

يوفر جناح منطقة الحدود الشمالية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية 33” معرضاً للصقور وأكاديمية لتعليم الأطفال على الصقارة، تدعى “أكاديمية الصقار الصغير”، وتعنى بتعليم الأطفال كيفية الصيد بالصقور والتعامل معها.

ويتكون معرض الصقور من قسمين، الأول تتواجد فيه شاشات عن مقناص الحماد الشمالي، بالإضافة إلى الطيور المحنطة بجميع أنواعها وأشكالها والطيور الحية التي يقارب عددها 18 طيراً تشمل جميع الفصائل والأنواع منها الشاهين البحري، والحر، والجير، كما يتواجد في المعرض الفرائس التي تصيدها الصقور مثل الأرنب والحبارى والبط.

ويتضمن القسم الثاني من المعرض أدوات تشبيك، وأدوات الصقار التي يحتاجها وقت الصيد، وأكاديمية الصقار الصغير، حيث يتم تدريب الأطفال عليها لمدة ساعة واحدة مجاناً، ويعمل على التدريب ما يقارب خمس صقارين.