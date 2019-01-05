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نائب أمير حائل يتوّج أبطال “التسارع الرملي”

نائب أمير حائل يتوّج أبطال “التسارع الرملي”
http://almnatiq.net/?p=676748
المناطق - حائل

توّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل الفائزين الأوائل في بطولة تحدي “التسارع الرملي” التي تأتي ضمن تحدي حائل للرياضات الصحراوية، المصاحب لفعاليات رالي حائل نيسان 2019، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

 

وحقق السائق عبدالله محمد الخالدي المركز الأول في سباق فئة 8  سلندر مفتوح ، حيث تمكن من تحقيق المركز الأول بزمن وقدره 3,050 ثانية، وجاء في المركز الثاني عمر محمد اليحيى بزمن وقدره 3,727 ثانية، فيما حلّ ثالثًا مساعد عبدالله الهطلاني بزمن وقدره 4,025 ثانية.

 

وفي تحدي فئة 6 سلندر مفتوح استطاع يوسف سليمان الخضير من تحقيق المركز الأول بعد أن تقدم على زميله عمر اليحيى، حيث سجل يوسف زمن وقدره 3,505 ثانية، وبفارق ثلاثة أجزاء من الثانية عن صاحب المركز الثاني، فيما جاء محمد عبدالرحمن السعيد ثالثًا بزمن وقدره 4,626 ثانية .

 

أما محمد المازمي “من دولة الامارات” فحقق المركز الأول في سباق الدراجات النارية “مفتوح” بزمن وقدره 3,541 ثانية فيما حلّ ثانياً مشعل الفهد “من دولة الكويت” بزمن 6,343 ثانية وجاء ثالثاً محمد العنزي . وفي سباق هايلكس “مفتوح” حقق عبدالعزيز محمد اليحيى المركز الأول بزمن 3,973 ثانية وجاء خلفه علي صالح البهدل ثانياً بزمن 5,239 ثانية فيما احتل المرتبة الثالثة سليمان بن إبراهيم الطويرش بزمن 5,391 ثانية ..

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