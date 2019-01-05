بتوجيه من وزير الداخلية .. افتتاح وتشغيل 3 قيادات و 8 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق على طريق المزاحمية بيشة

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بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، يفتتح معالي مدير الأمن العام الفريق أول خالد بن قرار الحربي غداً ثلاث قيادات، وثمانية مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق مخصصة لطريق المزاحمية بيشة البالغ طوله (710) كيلومترات، ويربط بين مناطق الرياض ومكة المكرمة وعسير.

وأوضح معالي مدير الأمن العام في تصريح صحفي اليوم، أن افتتاح هذه المراكز بما تمتلكه من إمكانات مادية وقدرات بشرية مدربة على أحدث التقنيات في مجال أمن وسلامة الطرق، يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ، وعنايتهما بأمن وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض هذه البلاد المباركة، وبتوجيه ومتابعة سمو وزير الداخلية وحرصاً من سموه على توفير الخدمات الأمنية بمستوى رفيع من الجودة وكفاءة الأداء وذلك في سياق التطوير والتحديث الذي تعمل عليه الوزارة في جميع قطاعاتها ومنها أمن الطرق.

وقال معاليه:” إن جهاز أمن الطرق يعمل على مدار الساعة وفي مساحات شاسعة وتضاريس متنوعة ولذلك حرصنا على أن تكون أجهزة أمن الطرق على مستوى كبير من الإعداد والتجهيز والقدرة على المتابعة وتوفير الأمن والسلامة والاطمئنان لمرتادي الطرق في المملكة”.

يذكر أن المراكز الثمانية التي سيتم افتتاحها تشمل مراكز الساند، والرين، والرقمية، وقمران، وعسيلة، وحدى، والجنينه، والصايرة، خمسة منها ترتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة الرياض، ومركزين يرتبطان بقيادة أمن الطرق بمنطقة عسير، ومركز واحد يرتبط بقيادة أمن الطرق بمنطقة مكة المكرمة.