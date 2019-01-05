كأس الملك : تأهل فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32

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تأهلت فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، اليوم ضمن دور الـ64 للمسابقة .

وتغلب الهلال على الدرع بنتيجة 0-9 ، وفوز الاتفاق على الدرعية 0-3 ، ,فوز الخليج على المزاحمية 1-5 ، وفوز التقدم على الطائي 0-3 ، والرائد على عرعر 1-5 ، وفوز الانصار على الوطني 0 -2 .

ويلعب لاحقًا أحد والشرق ، والأهلي مع الرياض .