بلدية الجبيل تواصل عمليات ردم المستنقعات وتجمعات المياه داخل أحياء المحافظة

الجبيل - فتحية عبدالله

أطلقت بلدية محافظة الجبيل مؤخرا حملة لردم اكثر من 35 مستنقعًا للمياه الراكدة وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية بأحياء الخالدية والحمراء وحي الراشد وحي الضباب غرب المزارع وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وحماية السكان من الأضرار المتعددة وذلك بإزالة مصدرها ومسبباتها فيما تواصل حاليا عبر خطة مجدولة رش مبيدات في الأحياء المتأثرة والأولوية لحي الخالدية وردم جميع المستنقعات فيها .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس صالح بن محمد القرني بأن البلدية وفور توقف هطول الأمطار مؤخراً بدأت بحصر جميع مواقع تجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل المحافظة للبدء بردمها ورش المبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض وذلك بسبب تجمعات مياه الأمطار وارتفاع مستوى المياه الجوفية في الأراضي والساحات الفضاء.. فيما تواصل البلدية حاليا عبر خطة مجدولة رش مبيدات في الأحياء المتأثرة والأولوية وردم جميع المستنقعات فيها .

وأضاف المهندس القرني بأن البلدية حريصة على تطوير الواقع البيئي في أحياء الجبيل وذلك ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك المستنقعات والحد من المخاطر التي تسببها مؤكدا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك المستنقعات.

وكما بين رئيس البلدية أن البلدية بدأت فعلياً بردم عشر مواقع في حيي الخالدية وحي الحمراء وحي الراشد وحي الضباب ( غرب المزارع ) بمساحة إجمالية بلغت 42000م2 ورش مايزيد على 22000لتر من المبيدات لمنع تكاثر وانتشار البعوض في المنطقة المحيطة بتلك التجمعات

ودعا المهندس صالح القرني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940 مشيرة إلى أنها طورت خدمة لتتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة