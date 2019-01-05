احدث الأخبار

التعذيب يهدد حياة الأسير الأحوازي حسن بيت عبدالله
أبرز المواد
 أكبر جيش في العالم يتأهب “للمعارك”!
أبرز المواد
 السفير آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت في اليمن 40% من قيمة المنحة السعودية الاماراتية
أبرز المواد
 ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام
المنطقة الشرقية
 بلدية الجبيل تواصل عمليات ردم المستنقعات وتجمعات المياه داخل أحياء المحافظة
المنطقة الشرقية
 أكبر لوحة طوابع بالعالم في بيت الشرقية بالجنادرية 33
أبرز المواد
 كأس الملك : تأهل فرق الهلال والاتفاق والخليج والرائد والتقدم والانصار لدور الـ32
أبرز المواد
 بتوجيه من وزير الداخلية .. افتتاح وتشغيل 3 قيادات و 8 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق على طريق المزاحمية بيشة
أبرز المواد
 نائب أمير حائل يتوّج أبطال “التسارع الرملي”
أبرز المواد
 السفير آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت في اليمن 40% من قيمة المنحة السعودية الاماراتية
أبرز المواد
 “أبو حمدان” متخصص في صناعة البنادق القديمة
أبرز المواد
 أكاديمية لتعليم “صيد الصقور” بـ”الجنادرية 33″
أبرز المواد
التعذيب يهدد حياة الأسير الأحوازي حسن بيت عبدالله

التعذيب يهدد حياة الأسير الأحوازي حسن بيت عبدالله

أبرز المواد
أكبر جيش في العالم يتأهب “للمعارك”!

أكبر جيش في العالم يتأهب “للمعارك”!

أبرز المواد
السفير آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت في اليمن 40% من قيمة المنحة السعودية الاماراتية

السفير آل جابر: الأمم المتحدة أنفقت في اليمن 40% من قيمة المنحة السعودية الاماراتية

أبرز المواد
ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام

ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام

المنطقة الشرقية

بلدية الجبيل تواصل عمليات ردم المستنقعات وتجمعات المياه داخل أحياء المحافظة

بلدية الجبيل تواصل عمليات ردم المستنقعات وتجمعات المياه داخل أحياء المحافظة
http://almnatiq.net/?p=676761
الجبيل - فتحية عبدالله

أطلقت بلدية محافظة الجبيل مؤخرا حملة لردم اكثر من 35 مستنقعًا للمياه الراكدة وتجمعات مياه الأمطار والمياه الجوفية  بأحياء الخالدية والحمراء  وحي الراشد وحي الضباب غرب المزارع وذلك ضمن جهودها في الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة وحماية السكان من الأضرار المتعددة وذلك بإزالة مصدرها ومسبباتها فيما تواصل حاليا عبر خطة مجدولة رش مبيدات في الأحياء المتأثرة والأولوية لحي الخالدية وردم جميع المستنقعات فيها .
وأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس صالح بن محمد القرني بأن البلدية وفور توقف هطول الأمطار مؤخراً بدأت بحصر جميع مواقع تجمعات مياه الأمطار في الأراضي والساحات الفضاء داخل المحافظة للبدء بردمها ورش المبيدات اللازمة لمنع تكاثر البعوض وذلك بسبب تجمعات مياه الأمطار وارتفاع مستوى المياه الجوفية في الأراضي والساحات الفضاء.. فيما تواصل البلدية حاليا عبر خطة مجدولة رش مبيدات في الأحياء المتأثرة والأولوية وردم جميع المستنقعات فيها .
وأضاف المهندس القرني بأن البلدية حريصة على تطوير الواقع البيئي في أحياء الجبيل وذلك ضمن برنامج عمل يتضمن القضاء على تلك المستنقعات والحد من المخاطر التي تسببها مؤكدا الاستمرار في معالجة أوضاع تلك المستنقعات.
وكما بين رئيس البلدية أن البلدية بدأت فعلياً بردم عشر مواقع في حيي الخالدية وحي الحمراء  وحي الراشد وحي الضباب ( غرب المزارع ) بمساحة إجمالية بلغت 42000م2 ورش مايزيد على 22000لتر من المبيدات لمنع تكاثر وانتشار البعوض في المنطقة المحيطة بتلك التجمعات
ودعا المهندس صالح القرني جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم عن طريق خدمة 940  مشيرة إلى أنها طورت خدمة لتتيح للمستفيد رفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع بالصوت والصورة

روابط ذات صلة

ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام

ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام
أكبر لوحة طوابع بالعالم في بيت الشرقية بالجنادرية 33

أكبر لوحة طوابع بالعالم في بيت الشرقية بالجنادرية 33
جبل قارة.. أعجوبة طبيعية تثير فضول زوار “الجنادرية 33”

جبل قارة.. أعجوبة طبيعية تثير فضول زوار “الجنادرية 33”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*