ضبط 267 دبّاباً خلال اسبوعين بغرب الدمام

نفذت بلدية غرب الدمام مؤخراً ضمن حملة مشتركة شملت نطاق غرب الدمام، عمليات ضبط لدبابات مخالفة وصلت خلال اسبوعين الى ٢٦٧دبابا مخالفاً.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني أن البلدية ممثلة في إدارة المراقبة والنظافة بالتعاون مع ادارة الضبط الإداري بشرطة الدمام ضمن الحملة المشتركة والتي تشمل نطاق غرب الدمام قامت مؤخرا بضبط ٢٦٧ دبابا مخالفا يتم تأجيرها لصغار السن والمراهقين دون الأخذ بأقل التدابير الخاصه بالسلامه إضافة إلى عدم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وأضاف ” القحطاني ” بأن البلديه ضبطت ١٤٩ دبابا في نهايه الاسبوع الثاني من انطلاق الحمله وأن مجموع ماتم ضبطة خلال الاسبوعين المنصرمة ٢٦٧ دبابا، حيث تم على الفور حجز جميع الدبابات المخالفة تمهيدا لتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحقهم، مؤكداً إلى أن ذلك يأتي حرصاً على سلامة الجميع ومنع الدبابات العشوائية.

وأشار المهندس القحطاني إلى أن هذه الحملات هي امتداداً للحملات المشتركة بين الجهات ذات العلاقة بنطاق التخديم لبلدية غرب الدمام بشكل عام، مشدداً على أن البلدية تواصل تكثيف جولاتها على جميع المخالفين وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر مركز “940”.