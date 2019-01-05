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“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة

“الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الغد في المملكة
http://almnatiq.net/?p=676781
المناطق_الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد 2019/01/06 في المملكة، قائلة إنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، المدينة المنورة، الحدود الشمالية، الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، الغربية”.

كما شملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة برياح نشطة على مناطق “الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية من المدينة المنورة، حائل، حفر الباطن، القيصومة”، كما لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على “المرتفعات الجنوبية الغربية، والمرتفعات الغربية، أجزاء من شرق المملكة”.

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