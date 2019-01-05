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وسم #مهرجان_المجارده الشتوى 1440 يصل إلى الترند السعودي

وسم #مهرجان_المجارده الشتوى 1440 يصل إلى الترند السعودي

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وسم #مهرجان_المجارده الشتوى 1440 يصل إلى الترند السعودي

وسم #مهرجان_المجارده الشتوى 1440 يصل إلى الترند السعودي
http://almnatiq.net/?p=676800
المناطق_عسير

شهد وسم #مهرجان_المجارده_الشتوي1440 إعجابًا واسعًا وتداول المغردون صور ومقاطع فيديو من حفل الافتتاح الذي انطلق مساء يوم الاثنين ٢٤/ ٤ /١٤٤٠هـ برعاية محافظ المجاردة الأستاذ يحيى آل حموض .

يشار إلى أن الوسم شهد آلاف الصور ومقاطع الفيديو للمعارض والفعاليات التي تقام على أرض المهرجان ، وقد وصل الوسم إلى الترند السعودي في غضون وقت قصير .
وقدّم رئيس المركز الإعلامي والمتحدث الرسمي للمهرجان الأستاذ أحمد الشهري شكره وتقديره لجميع من تفاعل مع الوسم من إعلاميين وشعراء ومثقفين وفوتوغرافيين وجميع من شارك من مختلف شرائح المجتمع .

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