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في دبي.. الحكومة توفر خيم العزاء مجانا للمواطنين

في دبي.. الحكومة توفر خيم العزاء مجانا للمواطنين
http://almnatiq.net/?p=676803
المناطق_وكالات
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خدمة توفير خيم العزاء للمواطنين مجانا في إمارة دبي، بهدف تعزيز التكامل في منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية في الإمارة.
وتهدف الخدمة إلى التخفيف عن ذوي المتوفي وتقديم العون لهم في هذه الظروف، خاصة وأن خيم العزاء تمثل عبء مالي إضافي على ذوي المتوفي، في ظل ارتفاع تكاليف العزاء.
يأتي ذلك ضمن مبادرة “شؤون ذوي المتوفى” التي تم إطلاقها بالتعاون مع الفريق البني في “بناة المدينة”، التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والذي يضم عددًا من المؤسسات الحكومية بدبي والتي تشمل 10 جهات هي هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الصحة في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.

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