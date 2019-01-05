“إتمام” يعتمد 92 مخططا خلال 2018 بمساحة 196.2 مليون م2

المناطق_الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 92 مخططًا سكنيًا خلال عام 2018م بمساحة تجاوزت 196,2 مليون م2 في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة عن طريق “إتمام” منذ إنشائه 159 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 292,3 مليون م2.

وأوضح المشرف على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني, أن اعتماد المخططات يأتي ضمن جهود المركز في إطار السعي إلى توفير المزيد من المشروعات السكنية التي تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياج المواطنين في مناطق المملكة كافة، وستحفز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفر خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

وأضاف “الغزواني”, أن اعتماد المخططات يأتي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد، مبينًا أن الهدف من التكامل بين شركاء مركز “إتمام” من مختلف الجهات المعنية هو تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ 18 مخططًا بإجمالي مساحة تبلغ 83,3 مليون م2، تليها القصيم بـ 14 مخططًا بمساحة تتجاوز 21,3 مليون م2، ثم منطقة عسير بـ 12 مخططًا تتجاوز مساحتها 19,2 مليون م2، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ 11 مخططًا بلغت مساحتها 18,1 مليون م2، تلتها نجران بـ 4 مخططات تبلغ مساحتها 11,6 مليون م2، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 3 مخططات بمساحة تجاوزت 8,5 مليون م2، فيما كان نصيب الحدود الشمالية 3 مخططات تبلغ مساحتها 7,9 مليون م2، بينما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثامنة بـ 3 مخططات بمساحة 7,2 مليون م2. وحصلت جازان على 7 مخططات بمساحة 6,6 مليون م2 في المرتبة التاسعة، كما حلت منطقة الجوف عاشرًا بـ 6 مخططات بمساحة 3,7 ملايين م2، وكان نصيب منطقة حائل بـ 4 مخططات بمساحة 3,2 مليون م2، فيما حلت منطقة تبوك في المرتبة الثانية عشر بـ 4 مخططات تبلغ مساحتها 3,2 ملايين م2، وأخيرًا منطقة الباحة بـ 3 مخططات تبلغ مساحتها 2,1 مليون م2.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي للمطورين العقاريين، ويتم ذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي, التي تتفرع إلى ثلاثة مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، وذلك بتقديم الطلب إلى المركز عبر بوابة نظام “إتمام” الإلكترونية https://etmam.housing.sa، مستوفيًا المستندات المحددة لكل مرحلة.