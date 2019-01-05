احدث الأخبار

شاهد .. الأهلي يسحق الرياض بأربعة أهداف ويتأهل لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين
أبرز المواد
 رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !
أبرز المواد
 بالفيديو : الإمارات تتعادل مع البحرين 1 – 1 في افتتاح كأس آسيا 2019
أبرز المواد
 غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة
أبرز المواد
 “إتمام” يعتمد 92 مخططا خلال 2018 بمساحة 196.2 مليون م2
أبرز المواد
 “جمع آسيا معًا”.. مشاهد من حفل كأس آسيا 2019 المبهر في الإمارات (صور)
أبرز المواد
 في دبي.. الحكومة توفر خيم العزاء مجانا للمواطنين
أبرز المواد
 صانع السفن يعرّف زوار قرية تبوك في الجنادرية بفنون وأسرار صناعته
أبرز المواد
 وسم #مهرجان_المجارده الشتوى 1440 يصل إلى الترند السعودي
أبرز المواد
 احتراق سيارات في وسط باريس بعد اشتباكات بين الشرطة ومحتجين
أبرز المواد
 تسيير حافلات من الأحساء لمؤازرة الأخضر في مواجهة كوريا الشمالية
أبرز المواد
 عاجل .. تركيا تشن غارات على أهداف حزب العمال الكردستاني شمال العراق
أبرز المواد
شاهد .. الأهلي يسحق الرياض بأربعة أهداف ويتأهل لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين

شاهد .. الأهلي يسحق الرياض بأربعة أهداف ويتأهل لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين

أبرز المواد
رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !

رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !

أبرز المواد
بالفيديو : الإمارات تتعادل مع البحرين 1 – 1 في افتتاح كأس آسيا 2019

بالفيديو : الإمارات تتعادل مع البحرين 1 – 1 في افتتاح كأس آسيا 2019

أبرز المواد
غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة

غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة

أبرز المواد

“إتمام” يعتمد 92 مخططا خلال 2018 بمساحة 196.2 مليون م2

“إتمام” يعتمد 92 مخططا خلال 2018 بمساحة 196.2 مليون م2
http://almnatiq.net/?p=676809
المناطق_الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 92 مخططًا سكنيًا خلال عام 2018م بمساحة تجاوزت 196,2 مليون م2 في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة عن طريق “إتمام” منذ إنشائه 159 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 292,3 مليون م2.

وأوضح المشرف على التطوير العقاري بوزارة الإسكان محمد بن سعود الغزواني, أن اعتماد المخططات يأتي ضمن جهود المركز في إطار السعي إلى توفير المزيد من المشروعات السكنية التي تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياج المواطنين في مناطق المملكة كافة، وستحفز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفر خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

وأضاف “الغزواني”, أن اعتماد المخططات يأتي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد، مبينًا أن الهدف من التكامل بين شركاء مركز “إتمام” من مختلف الجهات المعنية هو تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ 18 مخططًا بإجمالي مساحة تبلغ 83,3 مليون م2، تليها القصيم بـ 14 مخططًا بمساحة تتجاوز 21,3 مليون م2، ثم منطقة عسير بـ 12 مخططًا تتجاوز مساحتها 19,2 مليون م2، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ 11 مخططًا بلغت مساحتها 18,1 مليون م2، تلتها نجران بـ 4 مخططات تبلغ مساحتها 11,6 مليون م2، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ 3 مخططات بمساحة تجاوزت 8,5 مليون م2، فيما كان نصيب الحدود الشمالية 3 مخططات تبلغ مساحتها 7,9 مليون م2، بينما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثامنة بـ 3 مخططات بمساحة 7,2 مليون م2. وحصلت جازان على 7 مخططات بمساحة 6,6 مليون م2 في المرتبة التاسعة، كما حلت منطقة الجوف عاشرًا بـ 6 مخططات بمساحة 3,7 ملايين م2، وكان نصيب منطقة حائل بـ 4 مخططات بمساحة 3,2 مليون م2، فيما حلت منطقة تبوك في المرتبة الثانية عشر بـ 4 مخططات تبلغ مساحتها 3,2 ملايين م2، وأخيرًا منطقة الباحة بـ 3 مخططات تبلغ مساحتها 2,1 مليون م2.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي للمطورين العقاريين، ويتم ذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي, التي تتفرع إلى ثلاثة مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، وذلك بتقديم الطلب إلى المركز عبر بوابة نظام “إتمام” الإلكترونية https://etmam.housing.sa، مستوفيًا المستندات المحددة لكل مرحلة.

روابط ذات صلة

شاهد .. الأهلي يسحق الرياض بأربعة أهداف ويتأهل لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين

شاهد .. الأهلي يسحق الرياض بأربعة أهداف ويتأهل لدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين
رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !

رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !
بالفيديو : الإمارات تتعادل مع البحرين 1 – 1 في افتتاح كأس آسيا 2019

بالفيديو : الإمارات تتعادل مع البحرين 1 – 1 في افتتاح كأس آسيا 2019

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*