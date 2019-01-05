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غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة

غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة

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غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة

غيريفيث يصل صنعاء.. وبدء جولة محادثات جديدة
http://almnatiq.net/?p=676812
المناطق_وكالات

وصل المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غيريفيث، إلى العاصمة صنعاء قبل قليل، في إطار جولة محادثات جديدة.
ومن المقرر أن يجتمع غريفثس مع قيادات حوثية، وعلى جدول المناقشات أسباب إخفاق جولة المشاورات الثانية بين الحكومة والانقلابيين بحضور متوقع من الجنرال باتريك كاميرت رئيس فريق المراقبين الذي سبق غريفثس إلى العاصمة اليمنية.
ومن التوقع أن يشدد المبعوث الأممي للحوثيين على ضرورة إنهاء مسألتي تسليم الميناء والانسحاب من مدينة الحديدة في ظل إصرار الانقلابيين على الالتزام بمواقعهم فيهما.
وقالت مصادر لـ”العربية”، سيتطرق غريفثس إلى العمل على تعريف السلطة المحلية التي ستتولى إدارة الحديدة ومينائها نظرا إلى اتهامات الحوثيين بالمراوغة في هذه النقطة.
وفيما يخص الجولة المقبلة من المحادثات اليمنية المقررة هذا الشهر، أضافت المصادر أن غريفثس سيربط عقدها بتحقيق اختراق نوعي وواضح في تنفيذ مقررات ستوكهولم والقرار الأممي 2451 لاسيما ما هو متعلق بالوضع في الحديدة.

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