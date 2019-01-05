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رئيس المكسيك الجديد يصدم شعبه بعد كشفه عن حجم ثروته !

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http://almnatiq.net/?p=676822
المناطق_وكالات

كشف الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الجمعة عن أجر متواضع نسبيا له، قائلا إنه “لم يكن مهتما بالمال أبدا”.

ووفقا لبيان صدر الجمعة، يحصل لوبيز اوبرادور على 108 آلاف و744 بيزو (5604 دولارات) شهريا بعد خفض أجره بنحو الثلث.

مكسيكو سيتي

كما أن لديه أصول بقيمة 446 ألف و68 بيزو. ويمتلك أولاده مبنى مقاما على مساحة 1.2 هكتار في جنوبى المكسيك، بينما تعود ملكية منزل الأسرة في مكسيكو سيتي إلى زوجته.

لم أكن أبدا مهتما بالمال

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي: “لم أكن أبدا مهتما بالمال. أنا أناضل من أجل المثل والمبادئ… وعلى الرغم من أنه يتعين علي أيضا توضيح… أنه ليس كل شخص يمتلك شيئًا فهو شرير، الكثير من المواطنين جمعوا ثروة وسلعا بشكل قانوني بجهودهم وعملهم”.

حكومة تقشف

كان الرئيس اليساري، الذي تولى منصبه في الأول من ديسمبر قد تعهد خلال حملته الانتخابية بتشكيل حكومة تقشف .

ويواجه الساسة المكسيكيون منذ فترة طويلة اتهامات بإخفاء ثرواتهم عن طريق تسجيلها بأسماء أقارب لهم.

ولطالما قدم لوبيز أوبرادور نفسه في صورة واحد من الناس في هذا البلد الفقير.

وكرر خلال المؤتمر الصحفي ما ذكره من قبل مرارا وهو أنه لا يمتلك بطاقة ائتمان.

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