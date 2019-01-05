معرض الفن التشكيلي بالجنادرية .. لوحات فنية بأيدي بنات الوطن

المناطق - فتحيه عبدالله

يضم معرض الفن التشكيلي بالجنادرية لوحات فنية من طراز رفيع رسمت بأيدي بنات الوطن وبمشاركة 55 فنانة تشكيلية من المنطقة الشرقية

وتحدث الاستاذ صالح اليعقوبي المنسق و المنظم لمعرض الفن التشكيلي في الجنادريه 33 تحدث عن مشاركة 55 فنانة تشكيلية من المنطقة الشرقية قدمن 55 لوحة متنوعة لعرضها في المعرض وتم رسمها خلال 5 ساعات في وقت واحد وجيز.

وقد شاركت الفنانات التشكيليات قبل ذلك في معرض الفن التشكيلي ” ملتقى عسق الثاني” وأتاح المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية 33 لهن المشاركة وإبراز إبداعاتهم الفنية المختلفة.