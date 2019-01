أفضل التطبيقات التي تساعدك على خسارة الوزن

المناطق - وكالات

إذا كان عدد كبير من مستخدمي الهواتف الذكية مدمنين على أجهزتهم، فلما لا يستغلونها في بعض الأمور الإيجابية، التي قد تعود بالنفع على صحتهم؟

ووفق ما ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن متجري التطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي ستور” يحتويان على كم هائل من التطبيقات المفيدة للإنسان، خصوصا في المجال الصحي.

وأوضحت أنه يمكن للمستخدمين استغلال بعض التطبيقات الصحية، من أجل مساعدتهم على خسارة الوزن بطرق علمية وحديثة.

ومن هذه التطبيقات:

Sworkit

يوفر التطبيق فيديوهات للتمارين الرياضية، التي يمكن إنجازها في المنزل، ما بين 5 و15 دقائق.

One You Couch to 5K

هذا البرنامج مخصص للناس الذين لم يسبق لهم أن تدربوا ويكتشفون هذا العالم للمرة الأولى، حيث يقدم لهم نصائح وتمارين في المتناول.

Sweatcoin

يحول التطبيق خطواتك إلى عملة اسمها “سويت كوينز”، يمكن التعامل بها لشراء عدد من المنتجات والخدمات من عدة متاجر إلكترونية. وقد انتشرت الفكرة بشكل كبير في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

Nike+ Training Club

تطبيق يحتوي على أكثر من 160 تمرينا رياضيا، من بينها اليوغا والتحمل. يمكن إنجازها في أقل من 20 دقيقة.

يحتوي على قاعدة بيانات لأكثر من 6 ملايين طعام. يضمن لك تناول وجبات صحية واتباع نظامك الغذائي، دون الإفراط أو التفريط في السعرات الحرارية الضرورية.

Zombies, Run

يتميز هذ التطبيق بتصميم خاص بـ”الزومبي”، الذي يظهر وكأنه يلاحقك، من أجل تشجيعك على الركض بسرعة.

Daily Burn

يضم أكثر من ألف فيديو لتمارين رياضية متنوعة، من بينها تمارين القوة والرقص والكارديو واليوغا.

Strava

من أكثر التطبيقات شهرة، ويناسب فقط الأشخاص الذين اعتادوا على ممارسة الرياضة، ولا ينصح به للمبتدئين.

Aaptiv

يقدم التطبيق أكثر من 2500 تدريب، ممزوج بالمقاطع الموسيقية، التي تحفزك على إنجاز التمرين.

Freeletics Bodyweight

يهدف إلى بناء العضلات بالطريقة الصحيحة دون الحاجة إلى المعدات الرياضية.