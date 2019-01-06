القوات البحرية تعلن عن وظائف متنوعة شاغرة

المناطق - الرياض

أعلنت القوات البحرية الملكية السعودية عن توفر وظائف شاغرة بالإدارة الهندسية والأشغال بكل من (الرياض، جدة، الجبيل، الدمام، رأس مشعاب) وترغب في إحلالها بكوادر وطنية (رجال).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مهندس ميكانيكي (الرياض)

– أخصائي نباتات داخلية (الرياض)

– فني كهربائي ضغط منخفض (الرياض، جدة)

– فني كهربائي مولدات الديزل (الرياض)

– فني مشغل محطة صرف صحي (جدة)

– فني ميكانيكي (رأس مشعاب)

– فني ميكانيكي تبريد وتكييف (الرياض، جدة، الجبيل)

– فني كهربائي عام (الرياض، جدة، الجبيل، الدمام، رأس مشعاب)

– فني كهربائي تكييف مركزي (الرياض، جدة، الجبيل)

– فني كهربائي ضغط عالي (الرياض)

– دهان (الجبيل)

– نجار (الجبيل، جدة)

– طاهي (الرياض)

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الرابط من الأحد الموافق 1440/5/7هـ حتى الخميس الموافق 1440/5/11هـ.