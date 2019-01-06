اعتماد 92 مخططا سكنيا بمساحة 196 مليون متر مربع في 2018

المناطق - الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 92 مخططا سكنيا خلال عام 2018 بمساحة تجاوزت 196.2 مليون متر مربع في مناطق المملكة كافة، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة عن طريق “إتمام” منذ إنشائه 159 مخططا بمساحة إجمالية بلغت 292.3 مليون متر مربع.

وأوضح محمد بن سعود الغزواني المشرف على التطوير العقاري بوزارة الإسكان، أن اعتماد المخططات يأتي ضمن جهود المركز في إطار السعي إلى توفير مزيد من المشروعات السكنية التي تخدم المواطنين، مشيرا إلى أنها ستسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياج المواطنين في مناطق المملكة كافة، وستحفز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفر خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

وأضاف الغزواني، أن اعتماد المخططات يأتي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد، مبينا أن الهدف من التكامل بين شركاء مركز “إتمام” من مختلف الجهات المعنية هو تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ 18 مخططا بإجمالي مساحة تبلغ 83.3 مليون متر مربع، تليها القصيم بـ 14 مخططا بمساحة تتجاوز 21.3 مليون متر مربع، ثم منطقة عسير بـ 12 مخططا تتجاوز مساحتها 19.2 مليون متر مربع، فيما حلت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ 11 مخططا بلغت مساحتها 18.1 مليون متر مربع، تلتها نجران بأربعة مخططات تبلغ مساحتها 11.6 مليون متر مربع، ومن ثم المنطقة الشرقية بثلاثة مخططات بمساحة تجاوزت 8.5 مليون متر مربع، فيما كان نصيب الحدود الشمالية ثلاثة مخططات تبلغ مساحتها 7.9 مليون متر مربع، بينما حلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثامنة بثلاثة مخططات بمساحة 7.2 مليون متر مربع. وحصلت جازان على سبعة مخططات بمساحة 6.6 مليون متر مربع في المرتبة التاسعة، كما حلت منطقة الجوف عاشرا بستة مخططات بمساحة 3.7 مليون متر مربع، وكان نصيب منطقة حائل أربعة مخططات بمساحة 3.2 مليون متر مربع، فيما حلت منطقة تبوك في المرتبة الثانية عشرة بأربعة مخططات تبلغ مساحتها 3.2 مليون متر مربع، وأخيرا منطقة الباحة بثلاثة مخططات تبلغ مساحتها 2.1 مليون متر مربع.