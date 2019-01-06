السعودية تتصدر اقتصادات الشرق الأوسط في 2018 بناتج محلي 784 مليار دولار

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تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط كأكبر اقتصاد في عام 2018 من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية “الاسمي” بقيمة 784 مليار دولار (2.94 تريليون ريال).

ووفقا لـ”الاقتصادية” جاءت تركيا في المرتبة الثانية بناتج محلي إجمالي اسمي بقيمة 713 مليار دولار.

في المرتبة الثالثة جاءت الإمارات بناتج محلي اسمي بقيمة 432 مليار دولار، ثم إيران بناتج قيمته 430 مليار دولار، ومصر بقيمة 249 مليار دولار.

والناتج المحلي الإجمالي الاسمي هو عبارة عن القيمة السوقية لإجمالي السلع النهائية والخدمات التي يتم إنتاجها في دولة ما بأسعار السوق الحالية.

وتوقعت وزارة المالية السعودية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الجارية بنسبة 6.4 في المائة خلال العام الجاري 2019، ليبلغ 3.13 تريليون ريال.

وبالعودة إلى ترتيب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدول الشرق الأوسط في عام 2018، جاءت العراق سادسا بناتج محلي قيمته 230 مليار دولار، ثم قطر بقيمة 188 مليار دولار، والكويت بـ 144 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بقيمة 81 مليار دولار.