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تباطؤ حاد للاقتصاد التركي

تباطؤ حاد للاقتصاد التركي
http://almnatiq.net/?p=676877
المناطق - وكالات

تراجعت مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة التركية بنسبة 35 في المائة لتصل إلى نحو 621 ألف وحدة في 2018، وهذا مؤشر آخر على التباطؤ الحاد لاقتصاد البلاد بعد تراجع العملة في آب (أغسطس) الماضي.
وبحسب “الألمانية”، شهدت مبيعات السيارات تراجعا بنسبة 33 في المائة عن عام 2017، في حين أن مبيعات المركبات التجارية الخفيفة، التي تستخدمها الشركات الصغيرة، تراجعت بنسبة 42 في المائة، بحسب البيانات التي نشرتها رابطة موزعي السيارات. وتراجعت المبيعات بنسبة 43 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) 2018.
وتعاني تركيا من تقلبات جراء تراجع العملة العام الماضي، حيث سجلت الليرة تراجعا أمام الدولار بنسبة 45 في المائة خلال آب (أغسطس) 2018. بينما تجاوز التضخم نسبة الـ20 في المائة.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد لثلاثة أرباع متتالية حتى النصف الثاني من العام الجاري، بحسب تقديرات جمعتها وكالة أنباء بلومبرج.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت تباطؤ معدلات التضخم في كانون الأول (ديسمبر) الماضي للشهر الثاني على التوالي، بعدما كانت قد تجاوزت 25 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر).
وأعلنت هيئة الإحصاء التركية “تركستات” أن أسعار المستهلكين ارتفعت 20.3 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي بتراجع 0.4 في المائة عن الشهر السابق.

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