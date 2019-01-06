برلمان فنزويلا يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس مادورو

المناطق - وكالات

أكد البرلمان الفنزويلي الخاضع لسيطرة المعارضة، رفضه الاعتراف بشرعية الرئيس نيكولاس مادورو، مع اقتراب بدء ولايته الثانية، في خطوة من شأنها تأجيج الانقسام الداخلي حول الرئيس.

وقال الرئيس الجديد للجمعية الوطنية، خوان غوايدو عند أدائه اليمين، في مستهل الدورة البرلمانية الجديدة: “نؤكد عدم شرعية نيكولاس مادورو”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن غوايدو قوله: “اعتبارا من 10 يناير، سيكون مغتصبا للسلطة، وبالتالي فإن هذه الجمعية الوطنية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب”.

يشار إلى أنه تم إعادة انتخاب مادورو البالغ من العمر 56، في 20 مايو 2018، بفترة رئاسية جديدة.