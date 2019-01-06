لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف

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لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف

لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف
http://almnatiq.net/?p=676883
المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير المعلومات والدراسات
المتطلبات: بكالوريوس (تسويق) مع خبرة 6 سنوات في استعلامات السوق والأبحاث منها (3) سنوات في منصب إداري وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
الوصف الوظيفي: متابعة إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالتصدير حول الأسواق والمنتجات المتعلقة بها لتمكين الهيئة من اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

– أخصائي تدريب وتعليم المصدرين
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.
الوصف الوظيفي: المشاركة في تنفيذ وتنسيق عقد البرامج التدريبية بناء على احتياجات المصدرين لرفع جاهزيتهم لدخول الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس 1440/4/27هـ (الموافق 2019/1/3م) من خلال الرابط.

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