لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف

المناطق - الرياض

أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس مع الخبرة.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– مدير المعلومات والدراسات

المتطلبات: بكالوريوس (تسويق) مع خبرة 6 سنوات في استعلامات السوق والأبحاث منها (3) سنوات في منصب إداري وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

الوصف الوظيفي: متابعة إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة بالتصدير حول الأسواق والمنتجات المتعلقة بها لتمكين الهيئة من اتخاذ القرارات المبنية على معلومات دقيقة.

– أخصائي تدريب وتعليم المصدرين

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال) أو ما يعادله حديث التخرج أو بخبرة لا تزيد عن سنتين وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

الوصف الوظيفي: المشاركة في تنفيذ وتنسيق عقد البرامج التدريبية بناء على احتياجات المصدرين لرفع جاهزيتهم لدخول الأسواق المستهدفة.

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الخميس 1440/4/27هـ (الموافق 2019/1/3م) من خلال الرابط.