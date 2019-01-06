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إمارة مكة: فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي

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إمارة مكة: فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي

إمارة مكة: فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي
http://almnatiq.net/?p=676896
المناطق - مكة

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عن بدء إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي في هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة، وذلك بمشاركة الجهات ذات العلاقة

وأكدت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على أن ذلك ‏إنفاذًا لتوجيهات ‎أمير مكة، تمهيدًا لإزالة العقارات، والشروع في تطوير المنطقة.

وأعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة، أن عدد العقارات المستهدفة إزالتها في المرحلة الأولى 120 عقارًا ضمن 12 مرحلة. ويهدف المشروع إلى إنشاء العديد من الاستعمالات الترفيهية والتجارية والسكنية والحدائقية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي، أن الهيئة أعلنت في وقت سابق عبر وسائل الإعلام موعد فصل الخدمات بعد اعتماد المخطط الأولي للمشروع. مضيفًا بأنه تم تخصيص عدد من المواقع في مكة المكرمة لاستقبال أوراق مُلاك العقارات في جميع المراحل.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل، ومتابعة نائبه الأمير بدر بن سلطان، وبمشاركة الجهات ذات العلاقة. وتبدأ اليوم (الأحد) إجراءات فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي تمهيدًا لإزالة العقارات، والشروع في تطوير المنطقة.

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