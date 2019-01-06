الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..

المناطق - إسلام داوود

على أحر من الجمر، ينتظر عشاق الأخضر يوم 8 يناير ، وهو اليوم الذي يستهل فيه المنتخب السعودي مشواره بكأس آسيا 2019 في الإمارات.

آمال عريضة وأمنيات واسعة تعلقها الجماهير على عاتق المنتخب، من أجل العودة للأمجاد واستعادة الألقاب والبطولات التي كانت ديدنا للأخضر على مدار تاريخه.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم أسيا 2019 التي تستضيفها دولة الإمارات، أمس السبت 5 يناير، واكتفى خلالها صاحب الأرض والضيافة بالتعادل بهدف مع نظيره البحريني.

وتتواصل البطولة حتى 1 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويقع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني أنطونيو بيتزي على رأس المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2019، التي تضم كلًا من كوريا الشمالية، ولبنان، وقطر.

ويسيطر التفاؤل على جماهير الأخضر بشأن إمكانية تتويج “الأخضر” بالبطولة الغائبة عن دولابه منذ 23 سنة وتحقيق النجمة الآسيوية الرابعة في مشواره

تفاؤل يرجعه البعض إلى أن إمارات الخير كانت شاهدة على أخر تتويج للمنتخب السعودي بلقب كأس الأمم الأسيوية، في عام 1996

بدوره، وفي محاولة لتحفيز اللاعبين في المبارة وإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من المشجعين على متابعة المباراة من الملعب، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم السبت تسيير حافلات من الاحساء لنقل الراغبين من مشجعي المنتخب السعودي لمؤازة الأخضر في مباراته الأولى أمام كوريا الشمالية الثلاثاء المقبل

ونوه الاتحاد إلى تحرك الحافلات الساعة السابعة صباح يوم المباراة، على أن تكون العودة عقب نهاية المباراة مباشرة وتخصيص أماكن للعوائل والشباب، كما يتوفر تذاكر المباراة في الحافلة.

وأشار اتحاد القدم السعودي عبر حسابه الرسمي على “توتير” إلى أن الخطوة تأتي في إطار دعم مشوار الأخضر في نهائيات كأس آسيا 2019.

وشارك الأخضر من قبل في كأس أسيا 9 مرات أعوام (1984، 1988، 1992، 1996، 2000، 2004، 2007، 2011، 2015).

وينتظر عشاق الأخضر، أن يقدم المنتخب أداءا راقيا وممتعما يعوض تلك النظرة السلبية أمام العالم والأداء الباهت الذي ظهر به المنتخب السعودي في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم 2018 التي استضافتها روسيا وخسر خلالها أول مبارتين في دوره بالمجموعات قبل أن يحقق الفوز على المنتخب المصري في ختام دور المجموعات.

وتأهل منتخب السعودية إلى نهائيات كأس أسيا 2019 في الإمارات يوم 24 مارس 2018 وذلك بعد أن احتل صدارة المجموعة أ في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة برصيد 20 نقطة.

استهل نسور المملكة مشوارهم في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا بمجموعة ضمت كل من الإمارات، فلسطين ، ماليزيا وتيمور الشرقية واستطاعوا تصدر المجموعة برصيد 20 نقطة مما سمح بتأهلهم مباشرةً لأمم آسيا.

وسيخوض الأخضر أول مبارياته الآسيوية مع منتخب كوريا الشمالية، الذي لايعرف الكثر عنه لكن يتوقع أن تسيطر حالة من الحماس الكبير على الفريقين في البطولة أثناء المباراة تجعل المباراة مليئة بالحماس والمنافسة.

بدوره، قام المدرب الأرجنتيني بيتزي بإعداد المنتخب السعودي على ثلاث مراحل من أجل الوقوف على حالة كل اللاعبين واختيار القائمة الأنسب للبطولة، ولكن مما لا شك فيه هناك أسماء تفرض نفسها على المدرب.

ومما يشار بالذكر، أن الأخضر خاض عددا من المباريات الودية في الفترة الماضية في إطار الإعداد والتأهيل للمشاركة في كأس آسيا منذ سبتمبر، وتعادل 1/1 مع الأردن، و2/2 مع بوليفيا، وفاز 1/0 على اليمن، بينما حسم التعادل السلبي المباراة الأخيرة التي خاضها الأخضر مع نظيره الكوري الجنوبي.

هذا وتبقى طموحات الجماهير السعودية المتعطشة للتتويج والانتصارات على موعد مع لحظة الحقيقة التي سيعلن فيها الأخضر عن نفسه يوم الثلاثاء المقبل.