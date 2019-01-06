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المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر

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المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر

المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر
http://almnatiq.net/?p=676907
المناطق _ الرياض

أفادت مصلحة الدولة للفضاء الصينية أن المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك على الجانب البعيد من القمر بعد انفصالها عن مركبة الهبوط، فيما تقوم أجهزة علمية على كل من مركبة الهبوط ومركبة التجوال حاليًا بجمع بيانات.
وأوضحت المصلحة في بيان أوردته وكالة أنباء “شينخوا” أمس أن مركبة التجوال “يوتو-2″، المزودة برابط نقل بيانات لترحيلها إلى القمر الصناعي “تشيوهتشياو”، قامت بإكمال الاطلاع على البيئة وتخطيط المسار، كما تتحرك على سطح القمر وفقًا للبرنامج ووصلت إلى الموقع “أيه” المحدد سلفًا للقيام بعمليات رصد.
وأضافت أن الرادار والكاميرا البانورامية على مركبة التجوال يعملان بشكل سلس، وستشرع الأجهزة الأخرى في العمل وفقًا للبرنامج.
و ستواجه المركبة “يوتو-2” ومركبة الهبوط في الأيام القادمة تحديًا يتمثل في درجات حرارة مرتفعة للغاية في اليوم القمري. وستدخل “يوتو-2” في حالة “غفوة” في وقت محدد، فيما من المتوقع أن تستأنف تحركها يوم الخميس المقبل.

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