بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل

المناطق _ حائل

تدربت عدد من المواطنات على الرماية والمهارات القتالية، بميدان الرماية لقوة الطوارئ الخاصة في منطقة حائل.

وقدمت القوة، في ” رالي حائل 2019 الدولي ” ، عروضا لمهارات اجتياز الحواجز، والعبارة، والتسلل، وحماية شخصية مهمة، والقتال اليدوي، والرماية بالأسلحة الوظيفية، وفرضية الاقتحام، واستخدام الحبال والعقد، ومهارات النزول من الأبراج.

إضافة إلى العرض العسكري في الميدان، والاستعراض بمهارات عسكرية، وعروض الكاراتيه والجودو ومهارات عسكرية نوعية في حالات الخطف والتهديد.

وأبهرت العروض العسكرية والأمنية التكتيكية للقوة زائري رالي حائل 2019 الدولي من المملكة والخليج والسياح الأجانب.