احدث الأخبار

بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل
أبرز المواد
 المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر
أبرز المواد
 العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى
أبرز المواد
 الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..
أبرز المواد
 إمارة مكة: فصل الخدمات عن حي النكاسة العشوائي
أبرز المواد
 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على 8 مناطق .. وسحب ممطرة على 5 مناطق
أبرز المواد
 معرض جدة للكتاب يختتم فعالياته مستقطباً “نصف مليون” زائر ومشاركة 40 دولة حول العالم
محليات
 الأربعاء المقبل.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل منتدى الإدارة والأعمال العاشر
الاقتصاد
 لحديثي التخرج وذوي الخبرة.. هيئة تنمية الصادرات السعودية تعلن توفر وظائف
أبرز المواد
 برلمان فنزويلا يرفض الاعتراف بشرعية الرئيس مادورو
أبرز المواد
 تباطؤ حاد للاقتصاد التركي
دولي
 ألافيس يؤكد بأنه لا يقهر في “عقر داره”
أبرز المواد
بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل

بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل

أبرز المواد
المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر

المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر

أبرز المواد
العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى

العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى

أبرز المواد
الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..

الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..

أبرز المواد

بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل

بالصور ..مواطنات يتدربن على الرماية بحائل
http://almnatiq.net/?p=676910
المناطق _ حائل

تدربت عدد من المواطنات على الرماية والمهارات القتالية، بميدان الرماية لقوة الطوارئ الخاصة في منطقة حائل.

وقدمت القوة، في ” رالي حائل 2019 الدولي ” ، عروضا لمهارات اجتياز الحواجز، والعبارة، والتسلل، وحماية شخصية مهمة، والقتال اليدوي، والرماية بالأسلحة الوظيفية، وفرضية الاقتحام، واستخدام الحبال والعقد، ومهارات النزول من الأبراج.

إضافة إلى العرض العسكري في الميدان، والاستعراض بمهارات عسكرية، وعروض الكاراتيه والجودو ومهارات عسكرية نوعية في حالات الخطف والتهديد.

وأبهرت العروض العسكرية والأمنية التكتيكية للقوة زائري رالي حائل 2019 الدولي من المملكة والخليج والسياح الأجانب.

روابط ذات صلة

المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر

المركبة القمرية “يوتو-2” تتحرك بسلاسة على الجانب البعيد من القمر
العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى

العثور على سفينة ركاب يمنية تعرضت لخلل فني بسقطرى
الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..

الأخضر على موعد مع استرجاع ذكريات الماضي الجميل بالإمارات..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*