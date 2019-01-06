آل الشيخ في رسائل نصية لمنسوبي التعليم: أقدِّر جهدكم وأثق بعطائكم

المناطق _ الرياض

استهل وزير التعليم د. حمد آل الشيخ بداية الفصل الدراسي الثاني برسائل نصية لمنسوبي التعليم ثمن فيها جهودهم وعطائهم.

وتضمن نص الرسالة : ‏زملائي وزميلاتي منسوبي التعليم

أقدِّر جهدكم وأثق بعطائكم مِن أجل جيل المستقبل ليتمكن مِن المعارف ومهارات القرن 21.

أخوكم

حمد آل الشيخ.

ووصف العديد من منسوبي وزارة التعليم هذه المبادرة بالجميلة والمحفزة للميدان التعليمي والعملية التربوية.