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مجالس المناطق يسعى لإشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم

مجالس المناطق يسعى لإشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم

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مجالس المناطق يسعى لإشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم

مجالس المناطق يسعى لإشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم
http://almnatiq.net/?p=676918
المناطق _ الرياض

كشف مشروع اللائحة التنظيمية الموحدة لمجالس شباب المناطق عن عدة ضوابط لتنظيم عمل تلك المجالس من بينها ألا يزيد عدد أعضاء المجلس الواحد عن 21 عضوًا من شباب وشابات المنطقة، وضمان تمثيلهم وفق توزيع نسبي عادل بين مدن ومحافظات ومراكز المنطقة وفق آخر إحصائيات عدد السكان الرسمية المعتمدة.ونصت الضوابط على أن يلتزم العضو في المجلس أو اللجان التنسيقية بالشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، ويراعى بالنسبة للشابات التقيد التام باللباس المحتشم والحجاب الشرعي، وأن تخصص مكاتب مستقلة وأماكن لجلوسهن في قاعة اجتماعات المجلس أو اللجان التنسيقية، وكل ما يتصل بشؤونهن والخدمات اللازمة بما يضمن الاستقلال التام عن الرجال فيما يجوز بقرار من أمير المنطقة وفق اللائحة إنشاء لجان تنسيقية تابعة لمجلس الشباب في المحافظات المرتبطة بالمنطقة. ويصوت مجلس الشورى على تقرير أعدته لجنة خاصة بخصوص اللائحة الأربعاء المقبل حيث أشارت في تقريرها إلى أن إيجاد هذه المجالس يهدف إلى إشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم والمساهمة الفاعلة في البرامج التنموية لمناطقهم، والمشاركة في صنع القرارات خاصة ما يتعلق بقضاياهم وهمومهم وتطلعاتهم. وحول العضوية في مجالس الشباب حددت اللائحة الشروط اللازمة لذلك كما أوجبت في تكوينها عددًا من الضوابط، كما حددت مدة المجلس واللجان في المحافظة بأربع سنوات، ويكون الأصل في عمل رئيس وأعضاء المجلس واللجان التنسيقية، وانضماهم إليها، أنه عمل تطوعي بدون أجر أو مكافأة مالية، وتتولى إمارة المنطقة بحسب الإمكانات المتاحة تهيئة مقر للمجلس يباشر من خلاله الأدوار والمهام المنوطة به، وتجيز اللائحة قبول المجلس بعد موافقة الأمير أي دعم أو هبات أو أوقاف من الجهات الحكومية، أو الأهلية المحلية، أو الجمعيات والمؤسسات الخيرية المسجلة داخل المملكة على أن تودع في حساب يفتح للمجلس ولا يتم الصرف منه إلا بقرار من الأمير أو من يفوضه. أهداف مجالس الشباب * المساهمة في إعداد كفاءات وطنية يعتمد عليها في المستقبل. * تعزيز الانتماء والمواطنة. * تفعيل المشاركة في حوارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة. * الاستفادة من مقترحات الشباب وطاقاتهم وملكاتهم الفردية. * تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي * تواجه مسيرة التنمية. * تعزيز المشاركة في الأعمال التطوعية. * ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل. * تأصيل ثقافة العمل التنظيمي والمؤسسي لدى الشباب. * استثمار أوقات الشباب فى تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

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