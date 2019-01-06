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الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي

الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي

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الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي

الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي
http://almnatiq.net/?p=676921
المناطق _ الرياض

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، مساء السبت، مخازن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في كيلو 7 بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكد سكان محليون أن حريقاً هائلاً اندلع في مخازن المساعدات الإغاثية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي الواقع بين ثلاجة الحمادي ومصنع يماني، بكيلو 7 شرق مدينة الحديدة، جراء تعرضها لقصف مدفعي شنه الحوثيون من مواقع تمركزهم شرق المدينة.

وأوضح السكان أن الميليشيات الحوثية عاودت خرقها لوقف إطلاق النار، حيث هاجمت مواقع قوات الشرعية في حي الربصة بالقرب من جامعة الحديدة، وعدداً من الأحياء شرق المدينة، بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي مارتن غريفثس إلى صنعاء.

في السياق ذاته، أصيب خمسة مدنيين، بينهم طفلتان، ودُمرت 3 منازل، السبت، إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على قرية بمديرية حيس في الحديدة.

وأفاد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي أطلقت عشرات القذائف المدفعية على قرية بيت المغاري شمال غرب مدينة حيس جنوبي محافظة الحديدة، ما تسبب في إحراق وتدمير 3 منازل وإصابة 5 أشخاص بينهم طفلتان ونفوق عشرات المواشي.

وأجبرت الميليشيات، وفق المصدر، عشرات الأسر على النزوح القسري من القرية نحو قلب مدينة حيس، وأكد المصدر قيام الميليشيات بنسف معظم منازل القرية وتحويلها إلى دمار.

كما قصفت ميليشيات الحوثي، مساء السبت، مسجد الأنصار في حي الدهمية وسط مدينة الحديدة بصاروخ كاتيوشا، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين بجروح.

وتحاول ميليشيات الحوثي إفشال اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وذلك بخرق الهدنة ومنع الممرات الإنسانية، إضافة إلى رفض خطة إعادة الانتشار الأمني التي يشرف عليها الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.

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