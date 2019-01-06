لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

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أصدرت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدول مباريات الدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2018 – 2019 .

ومن المقرر أن يواجه فريق البكيرية نظيره أبها يوم الاثنين الموافق 14 يناير على ملعب نادي البكيرية.

في حين يشهد يوم الثلاثاء الموافق 15 يناير إقامة أربع مباريات تجمع الخليج والفيصلي التي ستُقام على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمَّام، والتقدم مع أحد على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة، فيما يواجه وج الفيحاء على ملعب مدينة الملك فهد في الطائف، وأخيرًا النصر مع الأنصار على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

أما يوم الأربعاء الموافق 16 يناير فسيشهد مواجهة الوشم والاتحاد على ملعب نادي الوشم في شقراء، كما سيلاقي الرائد ضيفه العين على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.

وفي نفس اليوم يستضيف العروبة الوحدة على ملعب نادي العروبة في الجوف، بينما يواجه هجر الهلال على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء.

وفي يوم الخميس 17 يناير يلتقي القيصومة مع الفتح على ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، ويلاقي الشعلة الباطن على ملعب الشعلة في الخرج، ويستضيف الحزم فريق الجيل على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.

وفي منافسات يوم الجمعة 18 يناير يخوض الاتفاق مباراته أمام الأمجاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويواجه التعاون النهضة على ملعب مدينة الملك عبد الله في بريدة.

كما يواجه النجوم الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ويستضيف جدة ضيفه الشباب على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.