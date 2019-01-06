نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة

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كشفت مصادر أن زيادة عدد رحلات قطار الحرمين عن 8 رحلات يوميا -المطبقة حاليا-، مرهون بارتفاع وتيرة الحركة، خاصة في فترات الإجازات، وقال أحد مسؤولي القطار أنه سيكون هناك تنسيق مع مكاتب الحجاج والمعتمرين لنقل الركاب من دون أمتعة، على أن يتولى البريد السعودي نقل الأمتعة من مقارهم في مكة المكرمة إلى المدينة المنورة والعكس بشكل منتظم، لمنع أي تكدس في المحطات كما سيكون في محطة السليمانية بجدة مكتب للبريد لشحن أمتعة الركاب الزائدة.

وبحسب “عكاظ”، رجح المسؤول أن ينقل القطار الحجاج اعتبارًا من موسم الحج القادم، من جدة ومكة المكرمة للمدينة المنورة والعكس، وبين المسؤول أن القطار بدأ في خدمات مميزة للركاب، لمنافسة بعض شركات الطيران في رحلاتها بين جدة والمدينة، إذ وفر على متن عرباته خدمة الإنترنت المجانية على طول الرحلة، وقبول الركاب لما قبل 20 دقيقة قبل انطلاق الرحلة، والتي يتوقع أن تبلغ طاقتها الإجمالية 750 راكبًا في الرحلة الواحدة.