خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!

المناطق _ الرياض

أعلن الكويتي ناصر الرويح وهو أول مصارع من دولة الكويت دخوله القفص الذهبي مع شادية بسيسو وهما مصارعان عضوان في مؤسسة المصارعة العالمية “WWE”.

وعبر المصارع الكويتي عن بالغ سعادته على المشاركة في خبر عقد القران متمنيا للجميع عاما ملؤه السعادة، وقال الرويح في حسابه على أنستغرام: “نحن سعداء جدًا لمشاركتكم خبر خطوبتنا، ونتمنى لكم ولمن تحبون سنة سعيدة”.

كما أعربت بسيسو عن سعادتها أيضا بمشاركة خبر خطوبتها على ناصر الرويح، وقالت شادية بسيسو بعد أن نشرت صورة من حفل الخطوبة: “نحن سعداء جدا لمشاركتكم خبر خطوبتنا، ونتمنى لكم ولمن تحبون سنة سعيدة”.

وكان الثنائي شادية بسيسو وناصر الرويح قد باشرا رحلة التدريب في مؤسسة المصارعة بمركز تدريبات الأداء في أورلاندو ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية.

وذكرت وسائل إعلام أن شادية بسيسو أول امرأة عربية يتم اختيارها من مؤسسة المصارعة للتدرب في مركز التدريبات الخاص بها، وناصر الرويح كأول كويتي يتم اختياره أيضًا من ذات المؤسسة.