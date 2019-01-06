مطلقة تحرم طليقها من أولاده.. والمحكمة تنصفه..

مطلقة تحرم طليقها من أولاده.. والمحكمة تنصفه..

أبرز المواد
خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!

خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!

أبرز المواد
نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة

نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة

أبرز المواد
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

أبرز المواد

مطلقة تحرم طليقها من أولاده.. والمحكمة تنصفه..

مطلقة تحرم طليقها من أولاده.. والمحكمة تنصفه..
http://almnatiq.net/?p=676932
المناطق _ الرياض

ألزمت محكمة التنفيذ في جدة امرأة بتمكين طليقها من زيارة أولاده يومين في كل أسبوع، بعد أن قدم الأب دعوى قال فيها إن طليقته حرمته من مشاهدة أطفاله الـ3 على مدى 7 أشهر، في واقعة تختلف عما جرت عليه العادة من دعاوى تقام من مطلقات يطالبن بزيارة أو حضانة أطفالهن.
وفي التفاصيل بحسب “عكاظ”، فإن الأب أفاد أنه حصل على حكم من محكمة الأحوال الشخصية في جدة بعد أن أقام دعوى ضد طليقته يتهمها بحرمانه من رؤية أبنائه بسبب خلافات أسرية، فلجأ إلى محكمة التنفيذ لإلزام طليقته بتنفيذ الحكم بعد أن ظلت تتهرب من تطبيق الحكم.
وأصدرت محكمة التنفيذ قرارها وأمرت الأم المطلقة بتمكين الأب من زيارة أولاده خلال 5 أيام من تاريخ التبليغ، وأكدت أنه في حال عدم تنفيذ الأمر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وقال الأب إنه بحصوله على الحكم وتنفيذه جبرا يكون قد نجح في تحقيق أمنيته في رؤية أطفاله بعد غياب امتد نحو 200 يوم.

روابط ذات صلة

خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!

خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!
نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة

نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة
لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*