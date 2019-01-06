رسائل العدل النصية لن تصرح بالطلاق .. والرسالة ستصل للزوجة الجديدة

المناطق _ الرياض

كشفت مصادر أن الرسائل النصية (SMS) التي ستبثها المحاكم السعودية، اعتبارا من اليوم، على الهواتف المحمولة للزوجات، لإشعارهن بصكوك تعديل حالاتهن الاجتماعية، سواء الزواج أو الطلاق، لن تشير صراحة إلى لفظ “تم الطلاق”، وإنما تلميح فقط، في إطار التخفيف من وقع الأمر على الزوجات.

وبحسب “عكاظ” فإن رسائل الطلاق، ستنص على ما يلي: “صاحبة الهوية رقم.. نحيطكم بأنه صدر الصك رقم.. وتاريخ.. من (المحكمة) (والدائرة)، وبإمكانكم مراجعة المحكمة لاستلام الصك”.

تسجيل عقد الزواج

أما في حالة عقد النكاح، فسيكون نص الرسالة ما يلي: “سعدنا بتقديم خدمة تسجيل عقد الزواج بصفتك زوجة لصاحب الهوية رقم..، نود منكم تقييم مستوى الخدمة على الرابط المرفق، نقدر لكم مشاركتكم”.

وأضافت المصادر أن رسائل الزواج ستصل للزوجة الجديدة فقط باعتبارها صاحبة الشأن، ولن تصل للزوجات الأخريات، اللاتي لن يتمكن من معرفة أي عقود زواج أخرى لأزواجهن سواء عادية أو مسيار.