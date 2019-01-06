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ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا

ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا
http://almnatiq.net/?p=676937
المناطق _ الرياض

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ المحادثات الهادفة إلى إنهاء الإغلاق الجزئي لإدارات الحكومة الفدراليّة لم تُحرز تقدمًا كبيرًا لكنّها ستتواصل اليوم.
وقال ترامب: “نائب الرئيس مايك بنس وفريقه غادروا البيت الأبيض للتوّ. أطلعوني على اجتماعهم مع زعيم الديموقراطيّين في مجلس الشيوخ تشاك شومر والرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النوّاب نانسي بيلوسي. لم يُحرَز تقدّم كبير اليوم. من المقرّر عقد اجتماع ثان غدًا”.
وكان ترامب دافع مجدّدًا عن مشروعه بناء جدار حدودي مع المكسيك بكلفة 5 مليارات دولار، مؤكّدًا أنّه مستعدّ لبقاء الإدارات الفدراليّة الأميركيّة مغلقة طيلة عام أو أكثر.
وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ بناء جدار حدودي مع المكسيك هو قضيّة “أمن قومي”، منتقدًا عدم الاهتمام بالأمر.

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