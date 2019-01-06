هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..

المناطق _ الرياض

كشف مراقب حركة الطائرات والناشط في مجال الطيران نواف الطحيني، عن المدة القانونية التي توجب على المطارات الاحتفاظ بالأشياء التي يفقدها المسافرون قبل التبرع بها.

وأوضح الطحيني، وفقاً لـ “الوطن”، أن بعض المسافرين ينسون أغراضهم الشخصية في أماكن الانتظار وأثناء الذهاب إلى بوابة المغادرة أو التجول بين محلات القهوة والسوق الحرة.

وأشار إلى أن القانون الدولي يلزم المطارات بتخزين تلك الأغراض مدة لا تقل عن 90 يوماً، وبعد انقضاء تلك المدة دون السؤال عنها، يتم التبرع بها للمؤسسات الخيرية، أو عرضها في المزاد العلني.

وأضاف الطحيني أن في المطارات العالمية يتم ملء ما بين ألف إلى 1800 حاوية كل شهر من تلك المفقودات، مبيناً أن 85% من المفقودات القيمة كأجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والكاميرات تعاد لأصحابها، وما بين 30 إلى 40 في المئة من الأشياء منخفضة القيمة تترك في المطار دون السؤال عنها.