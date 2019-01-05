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اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار

اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار

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اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار

اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار
http://almnatiq.net/?p=676942
أملج - فايز السميري
اختتم مهرجان أيادينا 2 في محافظة أملج وعلى مدار سبعة أيام متواصلة بعد نجاح منقطع النظير وزوار اكتضت بها جوانب المهرجان حيث تنوع
واشتمل على فعاليات اركان الاسر المنتجة وركن الفنون التشكيلية تحت عنوان الرسم على الجدار والعروض الاستعراضية والفنون الشعبيه والترفيهية وركن الاطفال والتاجر الصغير وسيارت الاطعمة المتنقلة وذلك في المنطقة التاريخية.
وعبّر عديد من الزوّار عن سعادتهم وأسرهم بمهرجان أيادينا بأملج،  مشيدين بجهود القائمين على التخطيط والتنفيذ والإشراف عليه؛ ليخرج بالصورة الرائعة التي ظهر بها، وبما احتواه من برامج وفقرات جذبت الكثير ونالت استحسانهم، كما أشادوا بحسن التنظيم وتكاتف الأهالي والجهات الحكومية بالمحافظة لإنجاح هذا المهرجان والظهور بصورة مشرّفة.

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