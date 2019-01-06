رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

فبعد أن أدت طليب، وهي ديمقراطية من ميشغان، اليمين أمام الكونغرس ، الخميس الماضي، لاحظت مراسلة موقع “بزفيد” الإخباري الأميركي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد،”تغييرا طفيفا” على الخريطة المعلقة بمكتبها.

وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها بتويتر أن شخصا ما – ربما لم تكن طليب – وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع اسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة “فلسطين”، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.