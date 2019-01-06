احدث الأخبار

رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها
أبرز المواد
 أمريكية غائبة عن الوعي منذ 10 سنوات تضع مولودا..وفتح تحقيق
أبرز المواد
 اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار
منطقة تبوك
 هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..
أبرز المواد
 ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا
أبرز المواد
 رسائل العدل النصية لن تصرح بالطلاق .. والرسالة ستصل للزوجة الجديدة
أبرز المواد
 مطلقة تحرم طليقها من أولاده.. والمحكمة تنصفه..
أبرز المواد
 خطوبة مصارع كويتي ومصارعة أردنية!
أبرز المواد
 نقل الركاب من دون أمتعة عبر قطار الحرمين بين جدة والمدينة
أبرز المواد
 لجنة المسابقات تصدر جدول مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 الحديدة.. قصف حوثي يستهدف مخازن الغذاء العالمي
أبرز المواد
 مجالس المناطق يسعى لإشراك الشباب في مناقشة وتحديد متطلباتهم
أبرز المواد
رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

أبرز المواد
أمريكية غائبة عن الوعي منذ 10 سنوات تضع مولودا..وفتح تحقيق

أمريكية غائبة عن الوعي منذ 10 سنوات تضع مولودا..وفتح تحقيق

أبرز المواد
اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار

اختتام مهرجان ايادينا 2 في املج يبهر الزوار

منطقة تبوك
هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..

هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..

أبرز المواد

رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها

رشيدة طليب تزيل إسرائيل من خريطة مكتبها
http://almnatiq.net/?p=676951
المناطق - وكالات
أجرت رشيدة طليب، أول امرأة من أصل فلسطيني تنتخب عضوا في الكونغرس الأميركي، تغييرا على خريطة مكتبها في الكونغرس بواشنطن العاصمة، حذفت بموجبه إسرائيل واستبدلتها بفلسطين.

فبعد أن أدت طليب، وهي ديمقراطية من ميشغان، اليمين أمام الكونغرس ، الخميس الماضي، لاحظت مراسلة موقع “بزفيد” الإخباري الأميركي، التي كانت تقوم بجولة في مكتب طليب الجديد،”تغييرا طفيفا” على الخريطة المعلقة بمكتبها.

وكشفت إحدى الصور التي نشرتها المراسلة على حسابها بتويتر أن شخصا ما – ربما لم تكن طليب – وضع ورقة لاصقة بالقرب من موقع اسرائيل على الخريطة، وكتب على الورقة كلمة “فلسطين”، مصحوبة بسهم يشير إلى موضع إسرائيل.

روابط ذات صلة

أمريكية غائبة عن الوعي منذ 10 سنوات تضع مولودا..وفتح تحقيق

أمريكية غائبة عن الوعي منذ 10 سنوات تضع مولودا..وفتح تحقيق
هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..

هذه المدة القانونية لاحتفاظ المطارات بمفقودات المسافرين قبل التبرع بها..
ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا

ترامب: المحادثات لإنهاء الإغلاق الحكومي لم تحرز تقدمًا كبيرًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*