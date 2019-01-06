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وفاة وزير دفاع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

وفاة وزير دفاع الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر
http://almnatiq.net/?p=676957
المناطق - واشنطن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت إن هارولد براون، الذي شغل منصب وزير الدفاع الأمريكي خلال رئاسة جيمي كارتر من عام 1977 حتى عام 1981 توفي عن عمر يناهز 91 عاما.

وقال باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، في بيان “انه من دواعي حزني العميق أن أتقدم بالتعازي لوفاة وزير الدفاع السابق هارولد براون”، وأضاف: “لقد شكل جيش بلادنا على مدى أكثر من عقدين، محدثا ثورة في تطوير الذخائر البحرية، ومجددا لمنصات الأسلحة الأمريكية بعد حرب فيتنام، ومطورا لطائرات الشبح، ومضطلعا بدور قيادي في أبحاث الأسلحة النووية “، وامتدح شاناهان “قيادة براون الثابتة” خلال “الجزء اللاحق من الحرب الباردة”.

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