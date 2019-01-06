اليابان تشهد أول كسوف شمسي لعام 2019

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شهدت اليابان اليوم الأحد أول كسوف شمسي جزئي لعام 2019.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية” إن إتش كيه” أن القمر حجب نحو 40 % من الشمس في مدينة سابورو بشمال اليابان، في حين حجب نحو 30% فقط من الشمس في طوكيو صباح اليوم، وأضافت أن المواطنين تجمعوا لمشاهدة هذه الظاهرة بعدما ارتدوا نظارات لحماية العينين.

فيما قالت الهيئة العامة للرصد الفلكي إن مواطني اليابان سوف يتمكنون من رؤية كسوف شمسي جزئي آخر مجدداً في 26 ديسمبر المقبل، يشار إلى أن هذا أول كسوف تشهده طوكيو منذ ثلاثة أعوام.